Muğla'da 74 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki İzzet Ayhan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düğerek Mahallesi sakinlerinden İzzet Ayhan'dan (74) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve giren ekipler, yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İzzet Ayhan'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı