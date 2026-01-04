Haberler

Fethiye'de 24'ü çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesindeki Çığlık Koyu'nda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada tespit edilen 34 düzensiz göçmen, aralarında 24 çocuk olmak üzere toplam 58 kişi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada bekleyen 24'ü çocuk toplam 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Çığlık Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen (beraberinde 24 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
