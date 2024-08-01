Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme koyunda 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ortaca Sarıgerme Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 25 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA