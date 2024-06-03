Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 olayda toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından tespit edilen sürat teknesi durdurularak içerisindeki 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

2 olayda yakalanan toplam 21 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA