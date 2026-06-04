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Muğla'da cezaevi firarisi yakalandı

Muğla'da cezaevi firarisi yakalandı
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Muğla'da çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan T.D., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muğla'da çeşitli suçlardan aranması bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çocuğun Cinsel İstismarı, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ile Hükümlü ve Tutuklunun

Kaçması suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası bulunan ve Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesince Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan cezaevi firarisi olarak aranan T.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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