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Muğla’da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Muğla’da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Muğla’da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla'da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmalarda, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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