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Muğla Bodrum Torba'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

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Muğla Bodrum Torba'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü
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Muğla Bodrum Torba Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı; alevler Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangının motor veya sigorta tertibatındaki elektrik arkından çıktığı sanılıyor, araçta maddi hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Torba Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, yangının aracın motor veya sigorta tertibatında meydana gelen elektrik arkından çıktığı sanılıyor.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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