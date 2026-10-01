Muğla Bodrum'da buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin teras katında buzdolabından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin teras bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle evdeki bir buzdolabı ile bir çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi, evinin duvar ve tavanlarında ise ısı ve isten kaynaklı hasar oluştu.

İlk incelemelere göre yangının, buzdolabının elektrik kablosunda meydana gelen ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı