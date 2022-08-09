Muğla haberi! Marmaris'te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı geri itme olayında toplam 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk grup geri itmede can salı içerisinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Akşam saatlerinde ise lastik bot içerisinde yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Marmaris Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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