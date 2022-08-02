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Muğla 3. sayfa haberleri... Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi

Muğla haberler... Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi Çevik Bir, gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap verdi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2.

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Çevik Bir Cezaevinden çıkıp Bodrum'daki yazlığına geldi

Çevik Bir, gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap verdi

MUĞLA - 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıkar çıkmaz Bodrum'daki yazlığına geldi. Bodrum'daki yazlığına girişte gazetecilerin "Ne hissediyorsunuz" sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap veren Bir, yazlık evine girip kameralardan uzaklaştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri 'demans' hastalığı tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından alınan Çevik Bir Bodrum'daki yazlığına geldi. Gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna Çevik Bir "Buralar çok değişmiş" cevabını verdi. Güçlükle yürüdüğü görülen Çevik Bir ağır adımlarla evine girdi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

Çevik Bir 28 Şubat Bodrum 3. Sayfa Haberler

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