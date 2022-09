Muğla haber | Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına aynı gün geri itilen toplam 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlk kurtarma olayı gece saatlerinde gerçekleşti. 3 can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri can salları içindeki toplam 58 düzensiz gözmeni kurtardı.

Öğle saatlerinde yine Datça açıklarında bu defa 5 adet can salının içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 adet can salının içindeki toplam 128 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde Türk karasularına geri itilenlerin içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Kurtarılan 186 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez - İHA)