Muğla haberleri: Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Muğla haberleri: Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Muğla habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 26 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun için son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 26 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun için son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Altun'un son görüldüğü Torba Kavşağı ve civarındaki ormanlık alanda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince karadan ve dron ile arama çalışması yapılıyor.

Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı çalışmalara AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi de destek veriyor. Çalışmalarda polis helikopteri de yer alıyor.

Ekipler, geniş bir bölgede arama yapıyor.

Bodrum ilçesinde bipolar bozukluğu olan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun'dan 6 Temmuz'dan bu yana haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.

AA / Ali Ballı - 3. Sayfa

Hukuk Fakültesi Vedat Altun Bodrum Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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