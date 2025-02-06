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Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te programında 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili konu işlenirken, 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının yayına sarhoş çıktığı anlaşıldı. Yayında küfürler savuran adamın tavırları hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri isyan ettirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine inanılmaz anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasına dair konunun işlendiği anlarda stüdyoya gelen 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının ilginç tavırları dikkat çekti. Bir anda sinirlenen ve Erhan adlı konuğa "Beni dinle lan" diyerek küfürler etmeye başlayan Cin Ali'nin tavırları karşısında Müge Anlı bile şaştı kaldı.

"SALDIRACAKMIŞ GİBİ OTURUYORSUN"

Müge Anlı, Ali'yi sakinleştirmek isterken "Saldıracakmış gibi oturuyorsun. Tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor" dedi.

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Cin Ali'nin özürleri ve garip hareketleri dikkat çekerken sürekli konuşanların sözünü bölmeye çalışıp küfürler etmesi akıllara durgunluk verdi. "La anam bacım bir şey söyleyeceğim" ya diyerek isyan eden Cin Ali bir anda ağlamaya başladı.

"BEN SÜREKLİ İÇERİM"

Yayında Ali'nin küfürlerine maruz kalan Erhan'ın "İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!" demesi üzerine Müge Anlı "Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?" sorusunu yöneltti. Cin Ali bu soruya "Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli!" yanıtını verdi.

EKRAN BAŞINDAKİLER ŞAŞTI KALDI

Cin Ali bir ara da diğer konuğa ayakkabısını fırlattı sonra da "Ayakkabımı istiyorum neden ben böyle çıkayım televizyona" dedi. Müge Anlı reklamı girerken seyirciler Cin Ali'nin bu kadar yayında kalmasından rahatsız oldu ve sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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