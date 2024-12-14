Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda; 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde de değişikliğe gidildi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİNE YENİ GÖREV

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu.