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Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar açıklandı. 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. Bu listelerde Müge Anlı'nın eşi de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda; 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde de değişikliğe gidildi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİNE YENİ GÖREV

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Müge Anlı'nın egoları kibri yayına gelen erkekleri azarlaması ezmesi sıkıcı bir hal almıştı artık eskisi gibi poliscilik oynayamaz. Muhtemelen bu adamdan da boşanır. İzleyin ve görün. Beşiktaş ilçe müdürünün müge ye faydası olmaz :)

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

muge anli zaten esine guvenerek bole programlar yapip milleti azarliyor... devletin gucunu ozel tv programlarinda adam yakalamak icin kullaniyorlar...tabiki suclu yakaladiklari oluyor ama kazanilan reytin milyon dolarlar muge anlinin ve tv kanalinin cebine iniyor... Anlam veremiyorum devletin gucunun boyle kullanilmasina izin veren devlet buyuklerine...

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Haber YorumlarıPerwer:

Eminim bunun kocası buna bilgi falan sızdırıyordur. Oda bu bilgiler üzerinden program yapıp insanların özeli üzerinden para kazanıyor.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tanri kullarini ayarliyor

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Resmi gazetede yayımlanan il içi atamaların sayısını bi atabilirmisiniz lütfen ya. ne kadar abartıyor bizim ülkenin her alanında olaylar insanlar ya. resmi gazetede yayımlanmışmış. Yok referandumla yada seçimle atandılar

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Haber YorumlarıArarat Arat:

bazı yorumlarda müge sırtını kocasına dayıdı diyorlar müge 16 yıldır bu işi yapıyor bre gafiller

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Abi resmi gazete bu kararı niye yayımlasın ? Sizin haber editörleriniz ne yiyip içiyor Allah aşkına. Çok kalitesiz bi haber uygulaması oldunuz iyice.

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