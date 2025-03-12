Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümü konu edildi. Kırkyaşaroğlu'nun kız kardeşi Hatice, kardeşinin ölümünde diğer kardeşleri ve eşinden şüphelendiğini belirtti. Ancak, Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması, Müge Anlı ve izleyicileri zor durumda bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu. 52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı ve izleyenler zor anlar yaşadı.

KADIN DEFALARCA TEKRARLADI, MÜGE ANLI ANLAMADI

Kardeşinin başına gelen olaylar anlatırken Adana'da kullanılan ve taklit etmek anlamına "Ağzına ökenmek" ifadesini kullanan Hatice Hanım'ı anlamayan Müge Anlı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. "Ağzına ökenmek" ifadesini defalarca kullanan Hatice hanımın imdadına stüdyodakiler yetişti. Sosyal medyada da anlaşılmayan ifade üzerine X'te Adanacity adlı hesap, konuğun söylediği sözlerin açıklamasını yazdı.

Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı! Bir türlü anlamadı

Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
img

Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
img

TEM'de yolun ortasında yatan kişiyi ezip metrelerce sürükledi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bu Müge anlı denen kadın tam bir şarlatan, yeter artık millet mecburmu bu pisligin yüzünü görmeye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Valla ben bile anlamadım akdenizli olarak müge anlı nasıl anlasın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.