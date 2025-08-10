Mudurnu'da Kontrolden Çıkan Tır Fındık Bahçesine Devrildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır, fındık bahçesine devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine giden 06 DRC 922 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tek şeritten kontrollü sağlanan trafik aracın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazada tırda büyük çaplı hasar oluşurken, tarlada bulunan ağaçlar da zarar gördü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU