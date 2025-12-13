Haberler

Bolu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Bolu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, otomobiliyle takla atarak yoldan metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla atarak metrelerce sürüklendi.

Kaza, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyü mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücü, 14 ABY 305 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yoldan metrelerce ileriye sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yan yatan araçtan çıkarılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kadının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
İsrail'den Kassam Tugayları'nın liderine suikast saldırısı

İsrail'den bir suikast saldırısı daha! En önemli iki isminden biriydi
title