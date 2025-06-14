Mudanya Yolu'nda Tehlikeli Makas Atma Kazası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mudanya Yolu'nda Tehlikeli Makas Atma Kazası
Haber Videosu

Bursa Mudanya Yolu'nda iki otomobilin makas atarak hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, trafik kısa süreli yoğunlaştı.

Mudanya Yolu'nda makas dehşeti... İki aracın karıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'da iki otomobilin peş peşe makas atarak ilerlediği anlar kazayla sonuçlandı. Sürücülerin trafiği hiçe sayarak yaptığı tehlikeli manevralar sonucu yaşanan kaza, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde yüksek hızla şerit değiştirerek hızla ilerleyen 16 AEET 69 plakalı otomobil ve 16 YE 382 plakalı araç peş peşe makas atmaya çalışınca araçlardan biri kontrolden çıktı. Cadde ortasında savrulan araç yolcu dolu servis aracına çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.

O anlar kameraya yansırken, iddiaya göre tarafların tuttuğu tutanaklarda servis aracı arkadan çarptığı için hatalı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.