Mudanya Emniyet Müdürlüğü 2024'te 225 Suçlu Tutukladı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan çalışmalarda, 225 suçlu tutuklandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur, sağlık ve güvenliğini sağlamak hedefiyle 2024 yılında önemli çalışmalara imza attı. İlçede meydana gelen yüzlerce olaya müdahale eden ekipler, çeşitli suçlara karışan veya aranması olan onlarca şahsı yakaladı. Geçtiğimiz yıl boyunca ilçede en çok müdahale edilen olaylar arasında aranması olan şahıslar, uyuşturucu, ruhsatsız tabanca bulundurma, hırsızlık, trafik denetimi ve ihlali, aile içi ve kadına yönelik şiddet yer aldı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı bulunan yaklaşık 200 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 350'den fazla kişi yakalanırken, bu kişilerden 25'i tutuklandı.

2024 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılına göre yüzde 35 azalma, meydana gelen suçların aydınlatılmasında ise yüz 20 artış sağlandı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 20 azalma izlenirken, olayların aydınlatma oranında yüzde 5'lik artış görüldü. Trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarda ise 2023 yılına oranla yüzde 25 denetim artışı oldu. 42 binden fazla araç denetlenirken, 12 bin 500'den fazla araca işlem yapıldı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 2024 yılı içindeki başarılı çalışmaları, ilçe halkı tarafından takdir ve memnuniyetle karşılandı. - BURSA