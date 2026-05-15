Haberler

Mudanya'da can pazarı...6.kattan devrilen vinçte 2 işçi yaralandı

Mudanya'da can pazarı...6.kattan devrilen vinçte 2 işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı bir binada çalışan işçilerin bulunduğu sepetli vinç devrildi. Sac çatıya düşen vinçteki 2 işçi yaralanırken, faciadan dönüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 katlı binada çalışan işçilerin bulunduğu sepetli vinç büyük bir gürültüyle devrildi. Sac çatının üzerine düşen vinçteki 2 işçi yaralanırken, faciadan dönülen olay mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Hasanbey Mahallesi Namazgah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe sıvası yapan Ş.A. ve T.A. isimli işçiler, çalışma yapmak için sepetli vinçle binanın üst katlarına çıkarıldı. Vinç 6.kata kadar yükseldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Büyük bir gürültüyle savrulan vinç sepeti, yanında bulunan sac çatılı işletmenin üzerine düştü. Sepetin yarısının çatının içine gömüldüğü öğrenilirken, sac çatının darbeyi yumuşatması muhtemel bir can kaybını önledi.

Kazada ağır yaralanan işçi Ş.A.'nın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Diğer işçi T.A.'nın da vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan devrilen vincin bitişikte bulunan tek katlı bir evin üzerine de düştüğü, çatıda çökme meydana geldiği ve vincin ayaklarının evin duvarına saplandığı görüldü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması ise faciayı önleyen detay oldu.

Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'yi karıştıran 'Casusluk' olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki

Koca ülkeyi karıştıran bu kareye Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran görüntü
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu