Mudanya'da trafikte huzur için gece denetimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan ayı boyunca gece saatlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Emniyet ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 71 sürücü ve araç denetlendi, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan ayı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada sürücüler ve araçlarda bulunan kişiler detaylı kontrolden geçirildi. Gece saatlerinde yapılan uygulamada toplam 71 kişi ve araçları denetlendi.

Denetimlerde sürücülere alkol testi uygulanırken, araçlarda bulunan yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle Ramazan ayında gece saatlerinde artan araç trafiğine dikkat çekerek, Mudanya'da trafik güvenliğini sağlamak ve huzurlu bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Ayrıca sürücülere emniyet kemeri kullanmaları, hız kurallarına uymaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
