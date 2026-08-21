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Mudanya’da makas dehşeti kamerada… Kazaya neden olan sürücüye 90 bin lira ceza

Mudanya’da makas dehşeti kamerada… Kazaya neden olan sürücüye 90 bin lira ceza
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir araca çarparak kazaya neden oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari ceza kesildi, aracı trafikten 2 ay men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'da trafikte seyreden bir otomobil, sürücüsünün tehlikeli şekilde makas atması sonucu başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza anı çevredeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücüyü tespit etti. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Makas atarak ilerleyen sürücünün kazaya neden olduğu anlar, trafikte tehlikeli manevraların boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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