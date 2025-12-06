Haberler

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız nedeniyle kaza yapan araçtan burnu bile kanamadan kurtulan araç sürücüsü, hurdaya dönen otomobilin önünde poz verdi.

Mudanya caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görenin inanamadığı bir kurtuluş yaşandı. Şehir merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir başka araçla çarpışarak ağır hasar aldı. Ön kısmı tamamen hurdaya dönen araçtan sürücü sağ salim burnu bile kanamadan çıktı.

YARA ALMADI, HURDAYA DÖNEN ARACIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ilk yardım ekipleri ve polis, kazanın şiddetine rağmen sürücünün herhangi bir yara almadığını belirledi. Kaza sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, olay yerinde bulunan aracının önünde bir ayağını diğerinin üzerine atarak poz verdi. Bu görüntü, kazanın ciddiyeti ile sürücünün rahat tavırları arasındaki çarpıcı tezatı gözler önüne serdi.

YÜKSEK HIZLA GİDERKEN VİRAJI ALAMADI

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve virajı alamayarak savrulduğunu ifade etti. Kazanın ardından verilen poz ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Canın sağolsun kardeşim. Cana gelen mala gelsin.

Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

