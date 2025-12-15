Bursa'daki kayıp adamdan 17 gündür haber yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp ihbarının ardından geçen 17 güne rağmen herhangi bir ize ulaşılamadı.

Daha önce de kayıp haberlerine konu olan Mustafa Abi için Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. İlk 7 gün boyunca ise AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, Mustafa Abi'nin kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içerisinde detaylı arama yaptı. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve geçiş güzergahları tek tek taranmasına rağmen, şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Kayıp Mustafa Abi'nin eşi Ayla Abi, yaşadıkları çaresizliği dile getirerek, "Günlerdir evimizde huzur yok, uykusuz bekliyoruz. Köylülerimiz ve jandarma ekipleri ellerinden geleni yapıyor ama hala bir sonuç yok. En azından bir haber alsak, bir iz bulunsa, bu belirsizlik çok zor" ifadelerini kullandı.

Ailesi, Mustafa Abi'yi gören ya da yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

Mustafa Abi'den gelecek umut verici bir haber, ailesi ve yakınları tarafından endişeyle bekleniyor. - BURSA