Üye Girişi
Haberler

Mudanya'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kaybolan Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden biri olan Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. 4 gündür hava, kara ve denizden yapılan arama çalışmaları sürerken bugün sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulunmuştu. Yalova Valiliği, bulunan erkek cesedin kimliğinin Hüseyin Piner'e ait olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25 Ağustos 2024 tarihinde Saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmişti. İhbarın belirtildiği saat itibariyle Valiliğimiz koordinesinde Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, 112 Sağlık Ekibi ve birçok STK'lar ile birlikte aralıksız olarak arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan sahil güvenlik dalış timi bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel Sahili kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden tespit etmiştir. Bunun üzerine bölgeye gelen TCSG-25 isimli botu cansız bedeni bulunduğu yerden alarak Güzelyalı SG İskelesine getirmiş, kaybolan şahıslardan birine ait olduğu düşünülerek savcılık kararı ile Mudanya Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi tespiti üzerine bulunan cansız bedenin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edilmiştir. Kaybolan şahıslardan diğerinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Armutlu Mudanya yalova Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bein Sports CANLI izle! (SAKARYASPOR AMEDSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Sakaryaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sakaryaspor Amedspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Sakarya Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, boğa, kova burcu yorumu! 29 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 28 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir St Patricks maçı nereden izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları
title