Haberler

Mudanya’da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

Mudanya’da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, teknesiyle denize açılan Necati Şen, kıyıya yaklaşık 70 metre mesafede denizde hareketsiz halde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, teknesiyle denize açılan Necati Şen, kıyıya yaklaşık 70 metre mesafede denizde hareketsiz halde bulundu. Şen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uzunyalı Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necati Şen, teknesiyle kıyıdan yaklaşık 70 metre açılarak bir süre balık tuttu. Daha sonra teknesinden denize girdiği değerlendirilen Şen, bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz kaldı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca deniz üzerinde hareketsiz duran Şen'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara polis dalgıç ekipleri de katılırken, denizden çıkarılan Şen kıyıya getirildi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir doktorun da müdahaleye destek verdiği ve Şen'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesi sürerken, Necati Şen'in kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor

Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'u korkutan görüntü!

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu