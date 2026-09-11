Mudanya’da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, teknesiyle denize açılan Necati Şen, kıyıya yaklaşık 70 metre mesafede denizde hareketsiz halde bulundu. Şen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uzunyalı Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necati Şen, teknesiyle kıyıdan yaklaşık 70 metre açılarak bir süre balık tuttu. Daha sonra teknesinden denize girdiği değerlendirilen Şen, bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz kaldı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca deniz üzerinde hareketsiz duran Şen'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara polis dalgıç ekipleri de katılırken, denizden çıkarılan Şen kıyıya getirildi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir doktorun da müdahaleye destek verdiği ve Şen'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesi sürerken, Necati Şen'in kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı