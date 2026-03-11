Balık tutmak için açılan kayık battı, baba-oğul ölümden döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba-oğulun bulunduğu kayık su alarak battı. Baba ve oğlu yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Altıntaş köyü açıklarında, Salih Şen (68) ile oğlu Semih Şen (43) balık tutmak amacıyla kayıkla denize açıldı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayık su almaya başladı. Kısa sürede batma tehlikesi yaşayan baba-oğul denize düştü.

Semih Şen, yüzerek babası Salih Şen'i sahile kadar getirmeyi başardı. Bu sırada su yuttuğu öğrenilen baba fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra Salih Şen'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, batan kayığın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı