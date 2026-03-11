Haberler

Balık tutmak için açılan kayık battı, baba-oğul ölümden döndü

Balık tutmak için açılan kayık battı, baba-oğul ölümden döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için kayıkla denize açılan baba ve oğlu, kayığın su alarak batması sonucu denize düştü. İkili, yüzerek sahile ulaşmayı başardı; baba hastaneye kaldırıldı fakat sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba-oğulun bulunduğu kayık su alarak battı. Baba ve oğlu yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Altıntaş köyü açıklarında, Salih Şen (68) ile oğlu Semih Şen (43) balık tutmak amacıyla kayıkla denize açıldı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayık su almaya başladı. Kısa sürede batma tehlikesi yaşayan baba-oğul denize düştü.

Semih Şen, yüzerek babası Salih Şen'i sahile kadar getirmeyi başardı. Bu sırada su yuttuğu öğrenilen baba fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra Salih Şen'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, batan kayığın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu