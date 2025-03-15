Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

İstanbul Tuzla'da farı yanmadığı için araç muayenesinden geçemeyen bir sürücü, öfkelenerek aracını benzin döküp yaktı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIK İZLEDİ

Alevler içinde kalan araç kısa sürede küle dönerken, çevredekiler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti.