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Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

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İstanbul Tuzla'da farı yanmadığı için muayeneden geçemeyen bir sürücü, öfkeyle aracını benzin dökerek yaktı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilirken olay büyük şaşkınlık yaşattı.

İstanbul Tuzla'da farı yanmadığı için araç muayenesinden geçemeyen bir sürücü, öfkelenerek aracını benzin döküp yaktı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIK İZLEDİ

Alevler içinde kalan araç kısa sürede küle dönerken, çevredekiler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Pire için yorgan yakmak deyimi gerçek olmuş ..

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Ülkede öyle bir yönetim var ki insanlar artık en ufak bir şeyden cinnet geçiriyor Tebrikler başardınız insanları kutuplaştırmayı başardınız

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Haber YorumlarıSuat:

Bunda kızacak ne var far yanmıyorsa muayeneden geçmez. Güvenlik unsurudur far.

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıNoktaa:

Gariban vatandaş arabadan belli bence lüks araç ile düşük model araçlar arasında da muayene ücretleri farklı olması lazım

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Haber YorumlarıTekin Serdar Kaya Oglu:

Bu adamda kafa yok.. Ne insanlar var ya halimize bin şükür..

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Yaptır kardeşim, neden arabandaki sorun yüzünden başkalarını suçluyorsun, farı yanmayan araba nasıl geçsin yahu!

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Haber YorumlarıErtan Demirel:

Bu kadar aptallik olamaz ya

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Haber YorumlarıTürkseven:

bi zahmet fari yanmıyorsa geçmesin öfkeyle kalkan zararla oturur

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Haber YorumlarıHalit:

aptal herif hemen lamba alıp taksan iş biter

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Haber YorumlarıSerkan Sever:

Oruç'tandır... Geçmiş olsun, sinir hali zor iş; bir anda tavan yapıyor.

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