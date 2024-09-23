Üye Girişi
Haberler

Muayene Sırasındaki Araca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir otomobil, muayene istasyonu önünde sıra bekleyen üç araca çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilin sürücüsündeki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Otomobil, muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de muayene istasyonu önünde sıra bekleyen 3 araca hızını alamayan bir otomobil çarptı. Motor kısmı hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyreden R.E. idaresindeki 33 ALM 171 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak istasyon önünde muayene için bekleyen panelvana ve bir otomobile çarpıp, kamyonetin de arkasına vurarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Muayene Sırasındaki Araca Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Mersin Kaza

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });