MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu...
MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır.
MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa