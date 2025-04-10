Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır.

MSB kaynakları: "(GKRY'de terör örgütü oluşumları) Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine karşı istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır." - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.