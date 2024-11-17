Kandil'de Hava Harekatı: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, 27 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekât, terörist faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.
MSB: " Irak'ın kuzeyine 27 Ekim tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."