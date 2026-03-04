Haberler

MSB: "Hatay'a düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir"

Güncelleme:
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

