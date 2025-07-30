Edirne'de Askeri Araç Kazası: Bir Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA