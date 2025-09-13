MSB'den şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı yayımlandı.

MSB tarafından Kütahya'da, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Şehit için başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA