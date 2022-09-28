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MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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