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MSB: "Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri kitabı hazırlandı"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri kitabı hazırlandı'

MSB: "Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri kitabı hazırlandı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel, Hava Kuvvetleri tarafından 'Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri' isimli kitabın yayınlandığını sosyal medya...

MSB: "Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri kitabı hazırlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel, Hava Kuvvetleri tarafından 'Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri' isimli kitabın yayınlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk İstiklal Harbi'nin son safhası olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne atfen, Hava Kuvvetlerimiz tarafından Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri adlı kitap hazırlandı. Büyük Taarruz öncesi Türk Hava Kuvvetleri, Büyük Taarruz'da Türk Hava Kuvvetleri ve bu muharebelerde görev yapan havacılar ile kullanılan uçakların ele alındığı kitaba kamu kurumlarının ve üniversitelerin kütüphanelerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Hava Kuvvetleri 3. Sayfa Haberler

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