MSB: "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan kahraman silah arkadaşlarımız...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB: "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır.

MSB: "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı

Görüntüler vahim! Sıcaklık rekoru kırılan kentimiz kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.