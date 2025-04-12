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Motosikletli Sürücüye Ceza: Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Motosikletli Sürücüye Ceza: Trafiği Tehlikeye Düşürdü
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İstanbul Kağıthane'de motosikletiyle trafiği tehlikeye atan A.Ö., polis tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapan şahıs tespit edilerek polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 7 Mart'ta Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir şahsın motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Ö. (24) isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan A.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taşıt yolunda önündeki aracı geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmesi' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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