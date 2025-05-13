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Motosikletli Şov Yapan Sürücüye Cezai İşlem: Ehliyeti İptal Edildi

Motosikletli Şov Yapan Sürücüye Cezai İşlem: Ehliyeti İptal Edildi
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Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli motosiklet kullanarak şov yapan sürücüye 19 bin 684 lira ceza kesildi ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli motosiklet kullanarak şov yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücüye 19 bin 684 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de daimi el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmasında, motosiklet ile trafikte tehlikeli hareketler yaptığı tespit edilen bir sürücü işlem başlattı. Sosyal medya platformunda yayımlanan videolarda motosiklet sürücüsü R.K.'nin, karayolu üzerinde seyir halindeyken hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atacak şekilde gittiğini belirledi. Bunun üzerine şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen R.K.'ye 19 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

İfadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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