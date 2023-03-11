12 saniyede amaçlarına ulaştılar! Sıradan bir hırsızlık olayına çaldıkları şey damga vurdu
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Eskişehir'de motosikletle bir evin önüne gelerek 12 saniye gibi kısa bir sürede balkonda asılı kıyafetleri çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.
Dün sabah saatlerinde, Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motosiklette bulunan 2 şüpheli hızla bir evin önüne yaklaştı.
12 SANİYEDE AMAÇLARINA ULAŞTILAR
Yolcu olarak arka tarafta oturan şüpheli, motosikletin üzerine çıkarak bir evin balkonunda asılı duran kıyafetleri çaldı. Yaklaşık 12 saniyede 2 parça kıyafeti çalan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ENGEL OLAMADI
Kamyonetiyle geçerken olayı fark eden bir vatandaş engel olmayı denese de başarılı olamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa