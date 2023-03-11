12 saniyede amaçlarına ulaştılar! Sıradan bir hırsızlık olayına çaldıkları şey damga vurdu

Eskişehir'de motosikletle bir evin önüne gelerek 12 saniye gibi kısa bir sürede balkonda asılı kıyafetleri çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.