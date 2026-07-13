Antalya'da motosiklet kazası: Kask kamerası silindi, tehdit edildi

Antalya'da motosikleti ile seyir halindeki sürücü arkadan gelen motosikletin çarpması ile metrelerce sürüklendi. İddiaya göre, kazanın ardından yaralı gencin kask kamerasını alan motosikletli grup görüntüleri sildikten sonra "Seni burada döveriz, polise de kaza olduğunu söyleriz" dedi.

8 Temmuz tarihinde Antalya-Kemer yolu 1. Tünelde meydana gelen trafik kazasında 34 EBK 367 plakalı motosikleti ile seyir halindeki Baki Cihangir'e, süratli bir şekilde arkadan gelen gruptan bir motosikletli çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletiyle birlikte sürüklenen Cihangir, kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza sırasında arkadan gelen bir araç olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası yaşanan olaylar ise daha ilginç bir hal almaya başladı.

Arkadan gelen motosikletin çarpması ile kendini yerde buldu

Kazanın şoku ile başka bir kazaya sebebiyet vermemek için motosikleti ile birlikte tünelden çıkan yaralı haldeki Cihangir'in yanına gelen motosikletli grup üyeleri Baki Cihangir'in kendilerine çarptığını iddia etti. Yine iddiaya göre, 112'yi arayarak yardım istemek yerine kendisini ifade etmek isteyen ve kask kamerasında her şeyin kayıtlı olduğunu söyleyen Cihangir'in kask kamerasını alan kimliği belirsiz şahıslar, görüntüleri sildikten sonra "Seni burada döveriz, polise de kaza olduğunu söyleriz" diyerek yaralı genç hakkında polise şikayetçi oldu. Ekipler, Cihangir'e idari para cezası ile birlikte olay yerini terk etmekten ehliyetine el koydu.

Kask kamerasını alıp görüntüleri silmişler

Güvenlik kamerası kayıtları ile haklılığı ortaya çıkmasının ardından kaza görüntülerinin bulunduğu Baki Cihangir'e ait kask kamerası grup içerisinden bir kişi tarafından kendisine geri verildi. Görüntülerin silindiğini fark eden Baki Cihangir,ısrar edince görüntüleri almayı başardı. Cihangir kendisine çarpan motosiklet sürücüsü hakkında savcılığa giderek şikayetçi olurken, haklılığını ortaya çıkarmak için görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Olay günü motosikleti ile seyir halinde olduğunu belirten Cihangir, "Olay günü motosikletim ile trafik ışıklarından kalkıyorum. Soldan giderken, sağ şerit boş olduğunda sinyalimi vererek sağ şeride geçiyorum. Şeride geçtikten birkaç saniye sonra takip mesafesi veya her hangi bir fren olmadan arkadan gelen bir motosiklet bana çok sağlam bir şekilde çarpıyor" dedi.

Metrelerce sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle kendisini bir anda yerde sürüklenirken bulduğunu belirten Cihangir, "Ben neye uğradığımı şaşırıp kendimi bir anda yerde buluyorum. Klipsi takılı olmasına rağmen kask kafamdan çıkıyor çarpmanın şiddetiyle. Kask kafamdan çıktığı için başımı yere çarpıyorum, ciddi bir yara alıyorum. Ayağa kalkınca gördüğüm tek şey üzerime doğru gelen ışıklar oldu. Normalde bilinci yerinde olan bir insan o kadar takla ve sürüklenmeden sonra ayağa bile kalkamaz. Motorda garip bir şekilde lastiği patlak, jantı yamulmuş olarak çalışıyor. Olayın şoku ile motora binip gidiyorum, ama nereye gittiğimi veya ne yaptığımı bilmeden gidiyorum. Biraz ilerledikten sonra kenarda duruyorum. O arada tansiyonum falan düşüyor, bilincimi kaybediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben çarpıp kaçmışım gibi suçladılar"

Başındaki kanı durdurmaya çalışırken motosiklet grubundan birisini yanına geldiğini belirten Baki Cihangir, "Kenarda kafamdaki kanı durdurmaya çalışıyorum. Beyin kanaması geçirdiğimi, öleceğimi düşünüyorum. Kafamda şiddetli bir acı var, sürekli kan geliyor, tansiyonum düşüyor. Bir an bayılıyor gibi oluyorum, kendime geliyorum. Sonra bana çarpan arkadaşın olduğu motor gruptan birisi yanıma geliyor. Birilerini arıyor. 112'yi aramak yerine 'Buldum gelin burada' diyerek motor grubunu yanıma topluyor. Ben orada beyin kanaması da geçiriyor olabilirdim. Orada polisleri arıyorlar, ben çarpıp kaçmışım gibi, arkadaşlarını topluyorlar" şeklinde konuştu.

"Seni burada döveriz, polise de kaza olduğunu söyleriz"

Toplanan motosikletli grubun kask kamerasını alarak görüntüleri sildiğini ve tehditlerde bulunduğunu iddia eden Cihangir, "Gelen arkadaşları 'Sen çarpıp nasıl kaçıyorsun' falan diyorlar. Ben orada kendimi anlatmaya çalışıyorum. Kask kamerasının olduğunu, görüntüleri izlemelerini, motorun arkadan darbe aldığını, bana çarptıklarını anlatmama, kendimi ifade etmeye çalışmama rağmen üzerime gelip 'Seni burada döveriz, polise de kaza olduğunu söyleriz" gibi konuşmalar yapıyorlar. Bu insan olan, vicdanı olan kimsenin söyleyeceği bir şey değil. Ben orada birine çarpmış, suçlu bile olsam sonuçta yaralıyım. Öyle bir şey de yok zaten, kamera kayıtlarında her şey açık. Kameradaki görüntüleri izleyip, kameranın benim olduğunu bilmelerine rağmen, orada kameram vardı dememe rağmen, polisler geldikten sonra kamerayı alıp götürüyorlar. Kameradan videoyu silmişler zaten" dedi.

"Ambulansı aramak yerine, beni suçluyorlar"

Güvenlik kamerası kayıtları ile kendisine çarpıldığının ortaya çıkması ile kask kamerasının kendisine ulaştırıldığını ancak içerisinde bulunan görüntülerin silindiğini söyleyen Cihangir, "Bana çarpan kişi plakası ismi falan belli olunca Güvenlik kameraları ortaya çıkınca 'Kardeşim, kameranı gönderiyoruz' diyorlar bana iyilik yapar gibi kamera bana geldiğinde görüntü silinmiş oluyor. Delil karartmaya yönelik bir hareket olduğundan dolayı kendilerine aldıkları videoyu bana görüntü kalitesi çok düşük bir şekilde yolluyorlar. Orada ambulansı, polisi aramak yerine arkadaşlarını başıma topluyorlar. Ben videoyu paylaşana kadar herkes beni suçlu biliyordu. Çünkü ani fren yaptığımı, makas attığımı, her türlü iftirayı bana attılar. Ben kimseye çarpıp kaçmadım. Çarpan kişiden davacı oldum. Bu sürüşlerle insanların canını tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullndı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı