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Motosikletlerin çarpıştığı kaza anı kamerada: 1’i ağır, 3 yaralı

Motosikletlerin çarpıştığı kaza anı kamerada: 1’i ağır, 3 yaralı
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Karaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 684. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Ü.'nün (20) kullandığı 70 ABZ 397 plakalı motosiklet ile Ahmet Serdar A. (16) idaresindeki 15 ABT 783 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki motosikletin sürücüsü ile 70 ABZ 397 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Furkan U. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zekeriya Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletlerin kavşakta çarpışması ve motosikletlerdekilerin yola savrulması görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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