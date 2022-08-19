Motosikletle gelip aracın gösterge ve vites topuzunu çaldılar

Aracını bıraktıktan sonra şoku yaşadı

İSTANBUL - Bakırköy'de, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, park halindeki lüks otomobilin camını kırarak, hayalet göstergesini çaldı. Hırsızların otoparka giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bakırköy Basınköy Mahallesi Menekşe Sahilindeki bir otelin otoparkında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gelen otel sahibi Bülent Güçlü aracını otelin otoparkına park etti. Yaklaşık 20 dakika sonra arkasında kağıt toplama arabasının olduğu motosikletli iki kişi otoparka girdi. Ardından aracın sol arka camını taşla kırıp, içindeki hayalet gösterge ve vites topunu dakikalar içinde çaldı. Şahıslar, çaldıkları malzemelerle sahil tarafından kaçtı.

Aracına giden Güçlü, camlarının kırık olduğunu fark etti. Ardından güvenlik kameralarını incelediğinde iki kişinin motosikletle geldiğini gördü. Araç sahibi polise haber vererek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi incelemenin ardından güvenlik kameralarını incelemedi. Polis incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin motosikletle otoparka girdiği anlar otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşanan hırsızlıkla ilgili konuşan araç sahibi Bülent Güçlü, "Saat 09.15 gibi iş yerime gelerek aracımı park ettim. İş yerime geçtim. Aradan yarım saat sonra tekrar aracın başına geldiğimde, aracımın ön ve arka camlarının patlatıldığını ve ön panelindeki gösterge, vites topuzu ve klima sistemlerinin sökülüp alındığını gördüm. 20-25 dakikada gerçekleşti. Tahmini araçta şuan 300 bin TL zarar var. şikayette bulunduk, umarım bulunurlar. Motosiklet iki kişi geliyorlar, motosikletin arkasında kağıt toplama çuvalı var. otoparkın içinde araçları yokladıktan sonra taşla camı kırıp içeri giriyorlar" dedi.