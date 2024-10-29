Üye Girişi
Haberler

Motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi Hatay'da motosikletle gelen 2 şahsın mağazayı 3. denemede ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı.

Motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi

HATAY - Hatay'da motosikletle gelen 2 şahsın mağazayı 3. denemede ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı. Kundakçıların ateşe verdiği iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı İlçesi Şehit Arda Güder Caddesi'nde alevlere teslim olan iş yerinin kundaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; mağazaya motosiklet gelen 2 kişinin kapıyı kırarak iş yerine girdiği görüldü. Mağazaya yakıt döken şahıs, yanındaki çakmakla 3.dönemede iş yerini ateşe verdi. Beceriksiz kundakçının ateşe verdiği iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken iş yeri kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekiplerinin şahısları bulmak için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Hatay Suç

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan çağrısından haberi var mıydı?
CHP'li başkan adayı gübre çukuruna düşen işçisini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek? 29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler! 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı? Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.