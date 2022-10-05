Motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı. Afyonkarahisar'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçe merkezi Endüstri Meslek Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.T., idaresindeki 03 KP 474 plakalı motosiklet kavşakta döndüğü esnada Y.K.'nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yola düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipler yaralanan bisiklet sürücüsü Y.K.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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