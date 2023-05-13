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Motosikletiyle ticari araca çarptı: 1 yaralı

Motosikletiyle ticari araca çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da motosiklet ile ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bolu'da motosiklet ile ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sümer Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde 8 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki eczaneye, bir ecza deposuna ait ticari araçla malzeme bırakıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, malzeme teslimini tamamladıktan sonra ticari araç ile caddeye doğru hareket etti. Bu esnada cadde üzerinde 14 ACA 243 plakalı motosikletiyle ilerleyen E.B. (17), ticari araca çarptı. E.B. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.B., hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Tragger Bolu 3. Sayfa Haberler

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