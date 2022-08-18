Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı

Motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te uyuşturucu sevkıyatı yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı.

Bilecik'te uyuşturucu sevkıyatı yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu madde sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan bilgiye göre, ekipler M.A. isimli şüpheli şahsın motosikletini Söğüt ilçesinde durdurularak motosikletinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde; 656 gram kubar esrar ile 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title