Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Karaman'da dönüş yapmakta olan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Valide Sultan Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmakta olan A.Y. idaresindeki 70 BG 238 plakalı Peugeot marka otomobile S.B.'nin kullandığı 70 ACK 751 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan motosiklet park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, dönüş yapmakta olan otomobile motosikletin çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı