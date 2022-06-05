Motosikletin kadına çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Haberler

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Motosikletin kadına çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Sahil Caddesi üzeri Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Cem K. idaresindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Beyhan A. İsimli kadına çarptı. çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın savrularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Ahmet Altay/İHA)

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