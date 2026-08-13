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Bayındır'da Motosiklet Kazasında Yaralanan 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bayındır'da Motosiklet Kazasında Yaralanan 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bayındır ilçesinde geçen ay motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 83 yaşındaki Efrahim Bavlı, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz ay bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 83 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Temmuz gecesi saat 00.12 sıralarında Karahallilli Mahallesi'ndeki Yukarı Köy Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Efrahim Bavlı (83) isimli yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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